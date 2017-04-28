МОК выделит 25 тысяч долларов Международной федерации бенди

МОК окажет финансовую поддержку Международной федерации бенди, сообщает официальный сайт ФХМР. В 2017 году МОК открыл программу развития международных федераций.

"Успех последних Олимпийских игр продемонстрировал силу олимпийского движения и стабильную привлекательность Олимпийских игр. Роль спорта в обществе как никогда актуальна, а укрепление поддержки спорта и атлетов во всем мире является одним из ключевых обязательств олимпийской программы-2020.

Поэтому я с удовольствием подтверждаю, что в этом году МОК выделит 25 000 долларов США Международной федерации бенди (FIB) для развития вашей программы. Мы верим, что эта финансовая помощь будет большим вкладом в поддержку вашего проекта с целью дальнейшего развития вашего вида спорта и ваших спортсменов", - говорится в письме в адрес главы FIB и ФХМР Бориса Скрынника за подписью главы МОК Томаса Баха.