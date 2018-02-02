Михаил Юрьев: "Играли против Германии ввосьмером, чтобы сэкономить силы"

Главный тренер сборной России Михаил Юрьев сказал, что в четвертьфинале чемпионата мира-2018 против Германии команда играла ввосьмером, чтобы сэкономить силы. На перерыв сборные ушли при счете 17:0 в пользу россиян. Во втором тайме на лед в составе российской сборной вышли только восемь хоккеистов. Итоговый результат - 26:1, в полуфинале Россия встретится с Финляндией.

- Тренерский штаб принял решение, что второй тайм можно провести в восемь полевых игроков. Особо комментировать данное решение не хочу, скажу лишь только, что экономили силы, правилами это не запрещено, - цитирует ТАСС Юрьева. - Встреча в хоккее с мячом между Россией и Германией заполнила игровую брешь мирового спорта и личных встреч между Россией и Германией. Что касается игры, то соотношение сил большое, хоккеисты Германии делают первые шаги в группе А. Хотелось бы им пожелать прогрессировать и преуспевать в данном виде спорта.