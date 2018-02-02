Михаил Юрьев: "Играли против Германии ввосьмером, чтобы сэкономить силы"

Главный тренер сборной России Михаил Юрьев сказал, что в четвертьфинале чемпионата мира-2018 против Германии команда играла ввосьмером, чтобы сэкономить силы. На перерыв сборные ушли при счете 17:0 в пользу россиян. Во втором тайме на лед в составе российской сборной вышли только восемь хоккеистов. Итоговый результат - 26:1, в полуфинале Россия встретится с Финляндией.
- Тренерский штаб принял решение, что второй тайм можно провести в восемь полевых игроков. Особо комментировать данное решение не хочу, скажу лишь только, что экономили силы, правилами это не запрещено, - цитирует ТАСС Юрьева. - Встреча в хоккее с мячом между Россией и Германией заполнила игровую брешь мирового спорта и личных встреч между Россией и Германией. Что касается игры, то соотношение сил большое, хоккеисты Германии делают первые шаги в группе А. Хотелось бы им пожелать прогрессировать и преуспевать в данном виде спорта.
sakusda
самый странный чемпионат мира,играли бы сразу десяток игр Россия-Швеция,и кто больше победит,тот и чемпион
17:55
Slim Taller
А если пригласить сборную Гондураса,то вообще можно играть втроём.Этот вид спорта по количеству федераций,его культивирующих,малоинтересен.У доминошников гораздо больше шансов попасть на Олимпиаду,чем ему.Целесообразнее,не тратить деньги на ерунду,а развивать другие виды спорта.
17:45
karel19
Вот из-за таких счетов популярность хоккея с мячом и не растет. Четвертьфинал, и первый тайм 17:0.
17:34
Тренер Без Лицензии
Не поможет. Шведы чемпионы
16:44