Матч сборных Германии и Венгрии перенесен из-за проблем венгров с визами

Матч группового турнира чемпионата мира-2018 в группе A между Германией и Венгрией перенесен с 30 января на 1 февраля, сообщает официальный сайт турнира. Решение приняли из-за позднего прибытия хоккеистов сборной Венгрии в Хабаровск.

Такая ситуация сложилась из-за задержки с визовым оформлением четырех членов венгерской команды, которые были дозаявлены взамен выбывших игроков. Поскольку документы на них были поданы в МИД России лишь 21 января, оформить въездные визы до начала турнира не удалось. Дозаявленные игроки прибудут в Хабаровск 31 января.

Обе команды стартовали на ЧМ-2018 с крупных поражений. Германия уступила США - 4:14, а Венгрия - Казахстану 0:29.