17:31 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Евгений Иванушкин вернулся в "Байкал-Энергию"

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Семикратный чемпион мира Евгений Иванушкин вернулся в "Байкал-Энергию", сообщает официальный сайт ФХМР. 37-летний форвард будет выступать под привычным 88-м номером и уже провел первую тренировку в составе команды. 

Основной причиной его перехода называются финансовые проблемы московского "Динамо", за которое хоккеист выступал с 2006 года. Цвета "Байкала-Энергии" Иванушкин защищал с 2002 по 2005 год, когда клуб из Иркутска назывался "Сибскана-Энергия".

"Байкал-Энергия" после 20 матчей занимает третье место в группе "Восток" российской суперлиги.

Дополнительная информация

http://www.rusbandy.ru/news/10219/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Alex8

За Иркутск Евгений выступал ранее с 2001 по 2004 год.

17:59

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