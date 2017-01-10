Семикратный чемпион мира Евгений Иванушкин вернулся в "Байкал-Энергию", сообщает официальный сайт ФХМР. 37-летний форвард будет выступать под привычным 88-м номером и уже провел первую тренировку в составе команды.

Основной причиной его перехода называются финансовые проблемы московского "Динамо", за которое хоккеист выступал с 2006 года. Цвета "Байкала-Энергии" Иванушкин защищал с 2002 по 2005 год, когда клуб из Иркутска назывался "Сибскана-Энергия".

"Байкал-Энергия" после 20 матчей занимает третье место в группе "Восток" российской суперлиги.