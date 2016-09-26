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"Енисей" в Кубке России обыграл "Байкал-Энергию", "Динамо" сыграло вничью с "Водником"

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В матче группового турнира Кубка России действующий обладатель трофея "Байкал-Энергия" уступил чемпиону страны "Енисею". В группе "Запад" московское "Динамо" сыграло вничью с "Водником".

Кубок России

Первый этап

Группа "Запад"

"Волга-2" (Ульяновск) - "Строитель" (Сыктывкар) - 2:7 (2:1)

"Водник" (Архангельск) - "Динамо" (Москва) - 4:4 (1:2)

"Волга" (Ульяновск) - "Старт" (Нижний Новгород) - 8:3 (4:1)

Группа "Восток"

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Уральский трубник" (Первоуральск) - 3:6 (2:4)

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Енисей" (Красноярск) - 3:5 (2:4)

"Кузбасс" (Кемерово) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 3:5 (1:4)

Дополнительная информация

http://bandy.sport-express.ru/russiacup/2016/

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