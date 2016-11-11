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"Енисей" уступил "Байкалу-Энергии", "Волга" разгромила "Динамо"

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В матче суперлиги "Байкал-Энергия" на своем льду одолел "Енисей" – 4:3. "СКА-Нефтяник" победил "Кузбасс" (8:6), а московское "Динамо" на выезде было разгромлено "Волгой" (0:9).

Клуб из Иркутска лидирует в таблице Востока, "СКА-Нефтяник" идет вторым. "Енисей" до сих пор не одержал ни одной победы в нынешнем сезоне. "Волга" возглавляет группу Запад.

Чемпионат России

Суперлига

Группа Запад

"Волга" (Ульяновская область) – "Динамо" (Москва) – 9:0 (3:0)

"Старт" (Нижний Новгород) – "Водник" (Архангельск) – 3:4 (2:2)

Группа Восток

"Байкал-Энергия" (Иркутск) – "Енисей" (Красноярск) – 4:3 (1:2)

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) – "Кузбасс" (Кемерово) – 8:6 (4:2)

"Сибсельмаш" (Новосибирск) – "Уральский трубник" (Первоуральск) – 4:3 (1:2)

Дополнительная информация

http://bandy.sport-express.ru/russia/2016-2017/

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