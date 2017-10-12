Даниэль Андерссон считает, что в финал Кубка мира выйдут "Енисей" и "Сандвикен"

Чемпион мира-2017 в составе сборной Швеции Даниэль Андерссон считает, что в финал кубка мира-2017 выйдут "Енисей" и "Сандвикен". Турнир в Сандвикене стартовал 12 октября. Красноярцы сыграют в группе с "Виллой Лидчепинг", "Стабеком" и "Хаммарбю".

- Енисей выглядит невероятно мощным, - цитирует Bandyfeber Андерссона. - Не могу представить, чтобы команда с Аланом Джусоевым, Сергеем Ломановымм и Эриком Петтерссоном не вышла в плей-офф. Думаю, в полуфинале "Енисей" встретится с "Виллой" и пройдет в финал, где сыграет с "Сандвикеном". Но трофей достанется хозяевам. У них есть снайпер Кристоффер Эдлунд, Отен надежен в воротах, а Даниэль Берлин может стать лучшим игроком турнира.