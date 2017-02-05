09:19 5 февраля | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Борис Скрынник: "В хоккее с мячом нереально создать аналог КХЛ"

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Президент ФХМР и Международной федерации бенди Борис Скрынник заявил, что создать в хоккее с мячом аналог КХЛ нереально. По его словам, в российской суперлиге нет таких больших денег.

- Это нереально, - цитирует ТАСС Скрынника. - Это совершенно другие деньги, которых нет в нашем виде спорта. Те, кто говорят, что это реально, популисты. У нас команд не хватит для такой лиги. У нас в чемпионате участвуют команды, которые ни копейки взносов еще не заплатили.

У Швеции и Финляндии совсем другие чемпионаты и другие деньги, возможности там другие. Тем более в их чемпионатах нет таких расстояний, как у нас. Мы не сможем их адаптировать. Есть дисбаланс в клубных возможностях.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3997489

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