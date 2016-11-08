Борис Скрынник: "Свешников и Франц смогут в будущем возглавить сборную России"

Президент ФХМР Борис Скрынник поддержал решение главного тренера сборной России Сергея Мяуса включить в тренерский штаб бывших игроков национальной команды Павла Франца и Михаила Свешникова. Они будут работать на чемпионате мира-2017 в Сандвикене.

– Это позиция и видение главного тренера Сергея Мяуса, который определяет, за счет чего сборная может усилить свою игру в период перестройки команды, - цитирует официальный сайт ФХМР Скрынника. - Свешников и Франц – 6-кратные чемпионы мира, которые смогут передать свой богатейший опыт молодежи, а в будущем, возможно, и возглавить сборную России.

– Появятся ли новые имена в озвученный период перестройки сборной?

– Мы в постоянном контакте с главным тренером, который понимает, что сейчас то самое время для формирования команды на перспективу. Но при этом он прекрасно осознает, что никто не позволит возможные ошибки оправдывать проведением чемпионата в Швеции или омолаживанием сборной. В нынешнем сезоне существенно увеличено количество сборов для сборной, давая возможность пробовать, но при этом и ФХМР, и болельщики вправе требовать от национальной команды качественной игры.