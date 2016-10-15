Алан Джусоев: "Сандвикену" было тяжело с "Байкалом-Энергией"

Полузащитник сборной России Алан Джусоев, выступающий за "Сандвикен", подчеркнул в интервью пресс-службе Федерации хоккея с мячом России, что матч клубного Кубка мира против "Байкала-Энергии" (5:1) получился тяжелым, несмотря на счет. Он не стал включать свою команду в число фаворитов турнира.

– Для меня не стало сюрпризом, что матч получится тяжелым, – подчеркнул Джусоев. – Все-таки "Байкал-Энергия" – серебряный призер чемпионата России. Что касается нас, то уже второй матч первый тайм мы проводим тяжеловато. Но, к счастью, после перерыва выправляем ситуацию. Хорошо, что мы победили – это было главное сегодня.

– "Сандвикену" удаются быстрые голы на старте матчей. Этому аспекту уделяется повышенное внимание?

– Так складывается ситуация. Сегодня Даниэль Моссберг проявил индивидуальное мастерство и открыл счет. Но я не сказал бы, что об этом мы договариваемся в раздевалке и тренеры делают на этом акцент.

– Среди фаворитов Кубка мира вы выделили "Енисей", но не назвали "Сандвикен".

– Наша игра пока далеко не близка к той, к которой мы стремимся. Надеюсь, наши лучшие матчи еще впереди. Повторю то, что уже говорил вчера: свои амбиции мы будем доказывать на деле.

– С психологической точки зрения проще, когда тебя не называют в числе фаворитов или наоборот?

– Трудно сравнивать, когда ты не играл в команде-середнячке (улыбается). С "Енисеем" мы никогда не делали громких заявлений, но показывали свою силу на льду. Хотя в 2011 году, когда мы выиграли первый Кубок мира, наверное, было полегче: тогда на нас никто не настраивался так, как в прошлом сезоне.