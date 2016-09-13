09:05 | БАДМИНТОН

Президент федерации бадминтона России назвал одну из главных проблем российского спорта

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Президент Национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай отметил, что если бы в других видах спорта был бы такой же контакт с мировыми федерациями, как в бадминтоне, проблем у России было бы меньше.

– Когда решался вопрос с допуском россиян до Олимпиады в Рио, BWF моментально подтвердила разрешение всем нашим спортсменам выступать в Бразилии, – цитирует Шахрая badm.ru. – Мы и сами не сидели на месте: сдавали множество проб за границей. В любом случае, поддержка государства дорогого стоит. Если бы в других видах спорта был бы такой же контакт, проблем у России было бы меньше.

Дополнительная информация

http://badm.ru/news/federation/2722

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