Президент федерации бадминтона России назвал одну из главных проблем российского спорта

Президент Национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай отметил, что если бы в других видах спорта был бы такой же контакт с мировыми федерациями, как в бадминтоне, проблем у России было бы меньше.

– Когда решался вопрос с допуском россиян до Олимпиады в Рио, BWF моментально подтвердила разрешение всем нашим спортсменам выступать в Бразилии, – цитирует Шахрая badm.ru. – Мы и сами не сидели на месте: сдавали множество проб за границей. В любом случае, поддержка государства дорогого стоит. Если бы в других видах спорта был бы такой же контакт, проблем у России было бы меньше.