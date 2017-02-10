18:40 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В РУСАДА объяснили разницу дат отстранения и отмененных результатов Савиновой

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Исполнительный директор РУСАДА Анна Анцелиович объяснила ситуацию со сроком дисквалификации Марии Савиновой. Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение лишить ее всех наград с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года, включая золото Олимпиады в Лондоне, на основании данных биологического паспорта. Спортсменка также получила четырехлетнюю дисквалификацию начиная с 24 августа 2015 года.

- Когда происходит дисквалификация по паспорту крови, идет аннулирование результатов абнормальных проб – так же было в случае с дисквалификацией российских ходоков и Юлии Зариповой, - цитирует "Р-Спорт" Анцелиович. - Срок дисквалификации всегда начинается либо с даты вынесения решения, либо с даты временного отстранения, а Савинова была отстранена перед чемпионатом мира в Пекине.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170210/1116129453.html

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