Тренер сборной РФ подчеркнул, что исключение ходока Головина из пула тестирования ИААФ не связано с допингом

Представитель тренерского штаба сборной России подчеркнул, что исключение ходока Алексея Головина из пула допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) не связано с допингом.

В настоящее время в пул допинг-тестирования ИААФ входит 61 российский спортсмен. Каждый из этих атлетов может быть проверен по решению организации в любой момент.

28-летний легкоатлет на летнем чемпионате России, который проходил в июне в Чебоксарах, на дистанции 20 км занял четвертое место. На зимнем первенстве страны в Сочи спортсмен стал обладателем бронзовой медали на этой же дистанции.

- Мы в свое время были удивлены самому факту включения этого спортсмена в пул ИААФ, - приводит ТАСС слова тренера сборной. - Он не входил в число элитных спортсменов, никогда не выступал на международных соревнованиях и не был ранее замешан в допинговых скандалах. Как и сейчас, впрочем. Видимо, ИААФ сейчас поняла, что поторопилась с включением этого ходока в свой пул и удалила его фамилию.