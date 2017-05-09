18:24 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Слушания по делу Чичеровой пройдут 30-31 мая

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Слушания по делу олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Анны Чичеровой пройдут 30 или 31 мая, сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Чичерова была лишена бронзы Игр-2008 в Пекине после перепроверки допинг-пробы - в ней обнаружен туринабол. 

Чичерова в 2012 году выиграла золото Лондона, а годом ранее стала чемпионкой мира. 

Ранее стало известно, что 15 мая состоятся слушания пяти лыжников сборной России, временно отстраненных на основании доклада Ричарда Макларена - Александра ЛегковаЕвгения БеловаАлексея ПетуховаМаксима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой.

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