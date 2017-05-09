Слушания по делу Чичеровой пройдут 30-31 мая

Слушания по делу олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Анны Чичеровой пройдут 30 или 31 мая, сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Чичерова была лишена бронзы Игр-2008 в Пекине после перепроверки допинг-пробы - в ней обнаружен туринабол.

Чичерова в 2012 году выиграла золото Лондона, а годом ранее стала чемпионкой мира.

Ранее стало известно, что 15 мая состоятся слушания пяти лыжников сборной России, временно отстраненных на основании доклада Ричарда Макларена - Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой.