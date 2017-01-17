Сидорова, Калина, Коробкина подали заявки на международные старты через ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что Анжелика Сидорова, Анастасия Калина и Елена Коробкина подали в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) индивидуальные заявки на участие в международных турнирах через ВФЛА.

Ранее организация подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. В декабре подобную заявку отправила действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина.

- Еще три заявки на участие в международных турнирах отправлены в ИААФ через ВФЛА – от Анжелики Сидоровой, Анастасии Калины и Елены Коробкиной, - приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. - ИААФ рекомендовала спортсменам, чтобы координатором подачи заявок была ВФЛА. То есть мы контролируем процесс подачи индивидуальных заявок, других механизмов сейчас нет.