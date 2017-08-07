Сергей Шубенков стал вторым на чемпионате мира в Лондоне

Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами. Легкоатлет, выступавший под нейтральным флагом, показал результат 13,14.
Первым стал ямаец Омар Маклеод (13,04). Тройку призеров замкнул Балаж Баджи из Венгрии (13,28). Напомним, что 26-летний Шубенков пробился в финальный забег с третьим результатом.
На чемпионате мира 2015 года в Пекине Шубенков завоевал золотую медаль. Также на его счету бронза чемпионата мира-2013 в Москве. Медаль Шубенкова стала первой для российских атлетов на чемпионате мира в Лондоне.
Лондон (Великобритания)
Чемпионат мира
Мужчины
110 м/б
1. Маклеод (Ямайка) – 13,04
2. ШУБЕНКОВ – 13,14
3. Баджи (Венгрия) – 13,28
spetrov
Молодец парень. Через столько мытарств прошел.
00:23
Фанхио
Красаучык)))
00:13
Thomas_Boy_
Молодец.)
00:11
rusfed 2.0
oleghoma3 помню статьи в СЭ когда Шубенков захотел выступать под нейтральным флагом. А сейчас по всем каналам ГЕРОЙ!ГЕРОЙ! Сто коментаторов радуются. 00:06 _______________ Потому что Шамонаев спорт только по телевизору видел, а тв-комментаторы - сами бывшие спортсмены
00:08
oleghoma3
помню статьи в СЭ когда Шубенков захотел выступать под нейтральным флагом. А сейчас по всем каналам ГЕРОЙ!ГЕРОЙ! Сто коментаторов радуются.
00:06
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Не,в полуфинал он вышел надёжно,там четверо с забега проходили железно,а вот за выход в финал пришлось немного поволноваться.Но всё обошлось,слава богу там.
00:06
staerswimmer23
Я бы уточнил, что это не первая российская, а первая нейтральная медаль. А сам Сергей молодец!
00:03
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Вообщем,Серёга доказал,что он по прежнему ТОП.В Рио точно украли у него медаль,жаль...Хоть бы также допустили в качестве нейтрала
23:58 7 августа
greyk
Полный боекомплект!!! Молодчага!!!
23:44 7 августа
rusfed 2.0
Уместно будет вспомнить, что Шубенков был на грани невыхода в полуфинал. Он вышел туда только с пятнадцатым (!) временем.
23:39 7 августа
Ж и в о й
Красава, Серега! Настоящий Чемпион! Пускай и с серебряным отливом сегодня! Мужик!!!
23:39 7 августа
tima_7
Маклауд там где и должен быть. Но Шубенков сделал огромное дело. Форма послабее в этом году, но какой выдал старт! Огромная гордость за него.
23:36 7 августа
grad45
МОЛОТОК!
23:35 7 августа
rusfed 2.0
Сенсационно, по-моему. Шубенков крут
23:35 7 августа