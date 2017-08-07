Сергей Шубенков стал вторым на чемпионате мира в Лондоне

Сегодня. Лондон. Сергей ШУБЕНКОВ стал вторым в забеге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира. Фото AFP

Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами. Легкоатлет, выступавший под нейтральным флагом, показал результат 13,14.

Первым стал ямаец Омар Маклеод (13,04). Тройку призеров замкнул Балаж Баджи из Венгрии (13,28). Напомним, что 26-летний Шубенков пробился в финальный забег с третьим результатом.

На чемпионате мира 2015 года в Пекине Шубенков завоевал золотую медаль. Также на его счету бронза чемпионата мира-2013 в Москве. Медаль Шубенкова стала первой для российских атлетов на чемпионате мира в Лондоне.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Мужчины

110 м/б

1. Маклеод (Ямайка) – 13,04

2. ШУБЕНКОВ – 13,14

3. Баджи (Венгрия) – 13,28