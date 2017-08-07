23:30 7 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Сергей Шубенков стал вторым на чемпионате мира в Лондоне

Сегодня. Лондон. Сергей ШУБЕНКОВ стал вторым в забеге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира. Фото AFP
Сегодня. Лондон. Сергей ШУБЕНКОВ стал вторым в забеге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира. Фото AFP
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Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами. Легкоатлет, выступавший под нейтральным флагом, показал результат 13,14. 

Первым стал ямаец Омар Маклеод (13,04). Тройку призеров замкнул Балаж Баджи из Венгрии (13,28). Напомним, что 26-летний Шубенков пробился в финальный забег с третьим результатом.

На чемпионате мира 2015 года в Пекине Шубенков завоевал золотую медаль. Также на его счету бронза чемпионата мира-2013 в Москве. Медаль Шубенкова стала первой для российских атлетов на чемпионате мира в Лондоне.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Мужчины

110 м/б 

1. Маклеод (Ямайка) – 13,04

2. ШУБЕНКОВ – 13,14 

3. Баджи (Венгрия) – 13,28

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (14)
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spetrov

Молодец парень. Через столько мытарств прошел.

00:23

Фанхио

Красаучык)))

00:13

Thomas_Boy_

Молодец.)

00:11

rusfed 2.0

oleghoma3 помню статьи в СЭ когда Шубенков захотел выступать под нейтральным флагом. А сейчас по всем каналам ГЕРОЙ!ГЕРОЙ! Сто коментаторов радуются. 00:06 _______________ Потому что Шамонаев спорт только по телевизору видел, а тв-комментаторы - сами бывшие спортсмены

00:08

oleghoma3

помню статьи в СЭ когда Шубенков захотел выступать под нейтральным флагом. А сейчас по всем каналам ГЕРОЙ!ГЕРОЙ! Сто коментаторов радуются.

00:06

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Не,в полуфинал он вышел надёжно,там четверо с забега проходили железно,а вот за выход в финал пришлось немного поволноваться.Но всё обошлось,слава богу там.

00:06

staerswimmer23

Я бы уточнил, что это не первая российская, а первая нейтральная медаль. А сам Сергей молодец!

00:03

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Вообщем,Серёга доказал,что он по прежнему ТОП.В Рио точно украли у него медаль,жаль...Хоть бы также допустили в качестве нейтрала

23:58 7 августа

greyk

Полный боекомплект!!! Молодчага!!!

23:44 7 августа

rusfed 2.0

Уместно будет вспомнить, что Шубенков был на грани невыхода в полуфинал. Он вышел туда только с пятнадцатым (!) временем.

23:39 7 августа

Ж и в о й

Красава, Серега! Настоящий Чемпион! Пускай и с серебряным отливом сегодня! Мужик!!!

23:39 7 августа

tima_7

Маклауд там где и должен быть. Но Шубенков сделал огромное дело. Форма послабее в этом году, но какой выдал старт! Огромная гордость за него.

23:36 7 августа

grad45

МОЛОТОК!

23:35 7 августа

rusfed 2.0

Сенсационно, по-моему. Шубенков крут

23:35 7 августа