Оливье Ниггли: "РУСАДА хорошо работает по "делу Чегина"

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли подчеркнул: российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проводит хорошую работу, расследуя обстоятельства возможного участия дисквалифицированного тренера Виктора Чегина в апрельском сборе национальной команды России по спортивной ходьбе.

Группа сотрудников отдела РУСАДА по расследованиям нарушений антидопинговых правил совместно с двумя инспекторами допинг-контроля в апреле совершили выезд в Киргизию для проведения проверки информации о возможном нарушении антидопинговых правил. В ходе мероприятий был установлен факт непосредственного участия пожизненно дисквалифицированного тренера Чегина в проведении тренировочных мероприятий на стадионе с участием спортсменов сборной России по спортивной ходьбе.

- С одной стороны, РУСАДА делает хорошую работу. Это определенно позитивный момент, - цитирует ТАСС Ниггли. -С другой стороны, нет ничего хорошего, что в текущих обстоятельствах применительно к России это вообще происходит. Хотя я понимаю, что Россия - это огромная страна, в которой сложно уследить за всеми.

Мы продолжаем повторять, что должно измениться восприятие людей, в частности, в руководстве национальных федераций. Возможно, старшее поколение тренеров должно уйти, чтобы на их место пришли новые люди. Тогда мы увидим разницу.

Ниггли заметил, что для WADA важно, чтобы высшее спортивное руководство в России признало, что в прошлом были определенные ошибки, но теперь оно живет совсем в другом времени. "Если это изменение в восприятии не произойдет в верхах, то ждать этого у остальных бесполезно. Этого мы и хотим добиться", - заключил собеседник ТАСС.





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