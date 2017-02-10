Муж Савиновой утверждает, что никто не считался с ее генетическими отклонениями

Алексей Фарносов, муж российской бегуньи Марии Савиновой, выразил возмущение решением CAS дисквалифицировать ее на 4 года. Решение было оглашено сегодня, дисквалификация отсчитывается с 24 августа 2015 года. Ее основанием стали данные биологического паспорта, спортсменка лишена всех наград с 26 июля 2010-го по 19 августа 2013 года, включая золото Олимпиады-2012.

"Нам вынесли решение... В очередной раз убеждаюсь в том, что спорт основан на каких-то непонятных и невидимых махинациях за спинами всего спортивного сообщества. Как можно дисквалифицировать спортсмена с одной даты, а аннулировать результаты совершенной с другой?!! Где четко установленные правила, своды и уставы таких организаций, как ВАДА, ИААФ, CAS?

Ни одной пробы, взятой у моей жены, не было с запрещенными веществами, ни один эксперт не считается с генетическими отклонениями, которые доказаны анализами", - написал Фарносов на странице в Instagram.