Муж Савиновой утверждает, что никто не считался с ее генетическими отклонениями

Алексей Фарносов, муж российской бегуньи Марии Савиновой, выразил возмущение решением CAS дисквалифицировать ее на 4 года. Решение было оглашено сегодня, дисквалификация отсчитывается с 24 августа 2015 года. Ее основанием стали данные биологического паспорта, спортсменка лишена всех наград с 26 июля 2010-го по 19 августа 2013 года, включая золото Олимпиады-2012.
"Нам вынесли решение... В очередной раз убеждаюсь в том, что спорт основан на каких-то непонятных и невидимых махинациях за спинами всего спортивного сообщества. Как можно дисквалифицировать спортсмена с одной даты, а аннулировать результаты совершенной с другой?!! Где четко установленные правила, своды и уставы таких организаций, как ВАДА, ИААФ, CAS?
Ни одной пробы, взятой у моей жены, не было с запрещенными веществами, ни один эксперт не считается с генетическими отклонениями, которые доказаны анализами", - написал Фарносов на странице в Instagram.
Нам вынесли решение... В очередной раз убеждаюсь в том, что спорт основан на каких-то непонятных и невидимых махинациях за спинами всего спортивного сообщества. Как можно дисквалифицировать спортсмена с одной даты, а аннулировать результаты совершенной с другой??? Где чётко установленные правила, своды и уставы таких организаций как WADA, IAAF и CAS. Ни одной пробы взятой у моей жены не было с запрещёнными веществами, ни один эксперт не считается с генетическими отклонениями, которые доказаны анализами. #реформабега #reformabega #меняюжизньчерезспорт #меняюсебянасебя #верьвсебя #тренировочныйдень #беговыебудни #впередроссия #русскиенесдаются #ктоеслинемы #nowada #wadaoxyelo #
echo2011
Зато с генетическими отклонениями Семени посчитались...
19:39
mobile_actor
Ну, сейчас набегут с криками: «если у тебя генетические отклонения – соревнуйся на Параолимпиаде», «спорт – не для больных» и т.п.
19:15
740
мужиком оказалась??????
18:52