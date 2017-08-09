23:22 9 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Маквала и Гулиев пробились в финал чемпионата мира на дистанции 200 м

Американский бегун Айзея Янг показал лучший результат в полуфинале на дистанции 200 метров на чемпионате мира. Его результат - 20,12 секунды. Вторым стал Джерим Ричардс из Тринидад и Тобаго (20,14), а замкнул тройку Исаак Маквала из Ботсваны, который только сегодня пробился в полуфинал

Стоит отметить, что четвертое место в полуфинале занял представитель Турции Рамиль Гулиев, который в интервью "СЭ" в прошлом месяце признался, что мог выступать за Россию.

Также в финал, который состоится завтра вечером, квалифицировались Нетанель Митчелл-Блэйк, Амир Уэбб, Вайде ван Никерк и Абдул Хаким Сани-Браун.

Рамиль Гулиев: "Я хотел выступать за Россию, но помешала бюрократия"

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