Американский бегун Айзея Янг показал лучший результат в полуфинале на дистанции 200 метров на чемпионате мира. Его результат - 20,12 секунды. Вторым стал Джерим Ричардс из Тринидад и Тобаго (20,14), а замкнул тройку Исаак Маквала из Ботсваны, который только сегодня пробился в полуфинал.

Стоит отметить, что четвертое место в полуфинале занял представитель Турции Рамиль Гулиев, который в интервью "СЭ" в прошлом месяце признался, что мог выступать за Россию.

Также в финал, который состоится завтра вечером, квалифицировались Нетанель Митчелл-Блэйк, Амир Уэбб, Вайде ван Никерк и Абдул Хаким Сани-Браун.

Рамиль Гулиев: "Я хотел выступать за Россию, но помешала бюрократия"