Кучина не видит ничего страшного в выступлении под нейтральным флагом

Чемпионка мира-2015 в прыжках в высоту Мария Кучина намерена подать заявку на участие в международных стартах в 2017 году. Россияне не могут принимать участие в турнирах в связи с дисквалификацией ВФЛА. По информации СМИ, ИААФ планирует начать допускать спортсменов к соревнованиям в индивидуальном порядке.

- Планирую подавать индивидуальную заявку в ИААФ на участие в международных соревнованиях, я в курсе определенных изменений в критериях допуска россиян, но хочу увидеть их на бумаге, - цитирует ТАСС Кучину. - Осенью мы с моей командой написали письмо президенту ИААФ Себастьяну Коэ с просьбой назвать конкретные условия нашего индивидуального допуска на соревнования. Пришел ответ, что с нами обязательно свяжутся и все объяснят после декабрьского совета ИААФ. Так что ждем.

За последние полгода я сдала шесть допинг-тестов иностранным компаниям, и все они отрицательные, что еще мне нужно сделать, чтобы выступать? Что касается возможного статуса нейтральной спортсменки, то, когда мы подавали всей сборной индивидуальные заявки на Игры в Рио, там тоже значился подобный статус. Так что ничего страшного в этом не вижу. Все прекрасно знают, что я россиянка.

Мы уже немного устали от разговоров наших чиновников о том, что вот-вот все наладится. У них-то ничего и не менялось, а мы все еще вне стартов. Поэтому мне хочется просто прыгать и ни о чем больше не думать.