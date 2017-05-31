Ксения Аксенова: "Эндорфины переполняют"

Чемпионка Европы и призер чемпионатов мира в беге на 400 м Ксения Аксенова (Усталова) в интервью "СЭ" рассказала о том, как ей удалось получить от международной федерации (ИААФ) индивидуальное разрешение на выступления под нейтральным флагом. Также она поделилась ближайшими планами.

– Совсем недавно позвонил наш старший тренер Иван Бузолин и обрадовал меня, – сказала Аксенова. – Сказать, что я счастлива сейчас, это не сказать ничего! У меня словно просветление наступило. Очень сложно было себя мотивировать на тренировки, не имея никакой конкретной цели. А сейчас я буквально чувствую, как тучи рассеялись.

– Как давно вы обратились к ИААФ за индивидуальным разрешением выступать?

– Я подала свою заявку в ИААФ в апреле. Получается, на рассмотрение заявки и проверку всех фактов у ИААФ ушли полтора месяца. В принципе, конечно, я изначально надеялась, что все будет хорошо. Я уже два года нахожусь в международном пуле тестирования, до этого еще несколько лет была в национальном пуле. Никаких проблем, связанных с допингом, ни у меня, ни у тренера не было, контактов с нежелательными людьми – тоже.

– Каковы теперь ваши соревновательные планы? Они ведь наверняка будут пересмотрены в пользу международных стартов?

– К сожалению, в мае у меня обострилась старая травма ноги. Буквально завтра мы с тренером вылетаем в Москву на очередной сбор, и там как минимум первую неделю посвятим реабилитации. А дальше уже вместе с менеджером будет смотреть по самочувствию. Виза у меня есть, и сейчас, думаю, одних эндорфинов хватит, чтобы нога перестала болеть. Очень хочется уже поехать на международные соревнования и бежать рядом с лучшими соперницами. Для меня сейчас важен даже не столько результат, сколько сама возможность вновь испытать эти ощущения.

– Норматив для поездки на чемпионат мира в Лондон у вас есть?

– Старший тренер мне первым делом об этом напомнил. Норматива у меня пока нет, и в этом году он довольно приличный – 52,10. Но думаю, для меня это вполне реальный результат. Ничего страшного, было бы здоровье, а норматив покорим!

– Насколько для вас принципиален тот факт, что выступать в Лондоне придется под нейтральным флагом?

– Конечно, приятнее выступать, когда ты чувствуешь за спиной поддержку своей страны. Но думаю, независимо от цвета формы и наличия флага, эта поддержка все равно у нас будет. Я буду стараться получить удовольствие от бега, от того, что у меня снова есть понятная цель. Надеюсь, болельщики почувствуют нашу искренность. А со временем, уверена, и флаг вернется на то место, где он должен быть. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

ИААФ одобрила заявки трех российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях