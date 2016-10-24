Кристина Угарова: "Степанова говорила, что подставит всех, кого можно"

Российская бегунья Кристина Угарова заявила, что не удивлена получению гранта ее соотечественницей Юлией Степановой. Степанова вместе с мужем Виталием выступили основными информаторами ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии. Они встретились с президентом МОК Томасом Бахом. По итогам встречи Юлия Степанова получила грант, который позволит ей оплачивать свои тренировки, а ее мужу Виталию дали работу в организации – он будет консультантом по вопросам допинга.

- Во всем этом нет ничего удивительного, - цитирует ТАСС Угарову. - Она сама говорила, что пойдет по головам, подставит всех, кого можно. Человек пытается выбиться любой ценой, но цена бывает разная.

Отметим, что Угарова стала одной из героинь фильма ARD, после чего была отстранена за употребление допинга.