ИААФ разрешила 18 российским спортсменам выступать на международных стартах в 2018 году

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрила индивидуальные заявки 18 российских спортсменов на участие в зарубежных стартах в 2018 году, информирует пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В числе этих атлетов находится и двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

Полный список спортсменов, получивших допуск к международным стартам в нейтральном статусе: Ирина Гуменюк, Вячеслав Колесниченко, Алексей Федоров, Данила Данилов, Александр Лесной, Алена Лутковская, Данил Лысенко, Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, София Палкина, Ольга Муллина, Илья Мудров, Виктория Прокопенко, Полина Миллер, Алина Мамина, Юлия Мальцева, Виктор Бутенко, Алексей Сокирский.

Ласицкене, выступая под нейтральным флагом, в августе завоевала золотую медаль на мировом первенстве в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. В минувшем сезоне она победила во всех турнирах, в которых принимала участие, в том числе в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

ИААФ в декабре 2016 года назад приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.

Практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября ИААФ приняла решение разрешить атлетам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.