ИААФ разрабатывает свод правил для российских участников ЧМ-2017

ИААФ разрабатывает вопросы участия российских спортсменов, которые выступят на чемпионате мира-2017 в нейтральном статусе. Напомним, что из-за дисквалификации ВФЛА россияне не могут принимать участие в международных турнирах под российским флагом. В этом году ряд атлетов получили возможность выступать как нейтральные спортсмены.

- Свод правил для нейтральных атлетов, которые намерены выступить в чемпионате мира, сейчас находится в стадии разработки, - цитирует ТАСС исполнительного директора департамента коммуникаций ИААФ Криса Тернера. - Мы заблаговременно разъясним таким спортсменам, что им можно будет делать на чемпионате мира, а что - нельзя. Этот документ будет основываться на Кодексе поведения ИААФ.