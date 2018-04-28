Ходоки, занимавшиеся с Чегиным, должны дать объяснения РУСАДА

Ходоки, находившиеся на сборах с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным, должны дать объяснения РУСАДА в течение дней, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора агентства Маргариту Пахноцкую.

25 апреля РУСАДА направило ВФЛА требования объяснить участие Чегина в проведении тренировок со спортсменами сборной России на сборе в Караколе (Киргизия)

- "Спортсмены, находившиеся на сборе в Киргизии рядом с Чегиным, должны в течение 14 дней предоставить в РУСАДА мотивировочное пояснение. Речь идет о возможном нарушении п. 2.10 Антидопинговых правил "Запрещенное сотрудничество", - сообщила Пахноцкая.

Чегин занимал пост главного тренера Центра олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе с 1995 по 2015 год. В 2016 году он был пожизненно отстранен от работы со спортсменами за многочисленые допинговые нарушения его воспитанников.