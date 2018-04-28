16:43 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ходоки, занимавшиеся с Чегиным, должны дать объяснения РУСАДА

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Ходоки, находившиеся на сборах с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным, должны дать объяснения РУСАДА в течение дней, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора агентства Маргариту Пахноцкую. 

 
Елена ЛАШМАНОВА.Черный список Чегина: от Борчина до Лашмановой

25 апреля РУСАДА направило ВФЛА требования объяснить участие Чегина в проведении тренировок со спортсменами сборной России на сборе в Караколе (Киргизия)

- "Спортсмены, находившиеся на сборе в Киргизии рядом с Чегиным, должны в течение 14 дней предоставить в РУСАДА мотивировочное пояснение. Речь идет о возможном нарушении п. 2.10 Антидопинговых правил "Запрещенное сотрудничество", - сообщила Пахноцкая.

Чегин занимал пост главного тренера Центра олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе с 1995 по 2015 год. В 2016 году он был пожизненно отстранен от работы со спортсменами за многочисленые допинговые нарушения его воспитанников.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5167819

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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ostrmaksim

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17:02

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