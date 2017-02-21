Геннадий Габрилян: "Если вдруг Кучина на поедет на чемпионат Европы, мы не прекратим борьбу"

Геннадий Габрилян, тренер российской легкоатлетки Марии Кучиной, отметил, что спортсменка не прекратит бороться, если не будет допущена на чемпионат Европы, который с 3 по 5 марта пройдет в Белграде. Сегодня она выиграла чемпионат России, показав лучший результат сезона в мире - 203 сантиметра. Ранее Кучина подала заявку на участие в международных турнирах под эгидой ИААФ, но пока не получила ответа.

- Все силы в подготовке Маши брошены на то, чтобы все-таки поехать на чемпионат Европы, - приводит "Р-Спорт" слова Габриляна. – Помните, с того рокового момента, когда российских легкоатлетов отстранили от выступления в Рио-де-Жанейро, мы сказали, что будем верить до конца. Маша отдает всю свою жизнь той деятельности, которой она занимается. И работает хорошо. Поэтому пока нам не ответят, на каком основании "чистый" спортсмен не может ехать все-таки на турнир, пока мы не проглотим этот ответ, дедлайна подготовки не будет. Если вдруг мы не поедем, мы будем бороться дальше. Все-таки искать, на каком основании человек не поедет.