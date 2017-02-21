16:36 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Геннадий Габрилян: "Если вдруг Кучина на поедет на чемпионат Европы, мы не прекратим борьбу"

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Геннадий Габрилян, тренер российской легкоатлетки Марии Кучиной, отметил, что спортсменка не прекратит бороться, если не будет допущена на чемпионат Европы, который с 3 по 5 марта пройдет в Белграде. Сегодня она выиграла чемпионат России, показав лучший результат сезона в мире - 203 сантиметра. Ранее Кучина подала заявку на участие в международных турнирах под эгидой ИААФ, но пока не получила ответа.

- Все силы в подготовке Маши брошены на то, чтобы все-таки поехать на чемпионат Европы, - приводит "Р-Спорт" слова Габриляна. – Помните, с того рокового момента, когда российских легкоатлетов отстранили от выступления в Рио-де-Жанейро, мы сказали, что будем верить до конца. Маша отдает всю свою жизнь той деятельности, которой она занимается. И работает хорошо. Поэтому пока нам не ответят, на каком основании "чистый" спортсмен не может ехать все-таки на турнир, пока мы не проглотим этот ответ, дедлайна подготовки не будет. Если вдруг мы не поедем, мы будем бороться дальше. Все-таки искать, на каком основании человек не поедет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170221/1116666782.html

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