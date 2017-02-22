Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Исинбаевой и Шубенкова

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляционные заявления Сергея Шубенкова и Елены Исинбаевой, поданные ими в августе 2016 года на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о недопуске российских легкоатлетов до Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.
21 июля CAS принял решение отклонить иск Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских легкоатлетов к ИААФ. Шубенков и Исинбаева приняли решение оспорить вердикт и подали апелляции индивидуально. Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ИААФ российские легкоатлеты не выступили в Рио-де-Жанейро.
В решении суда говорится, что единственное требование спортсменов заключалось в том, чтобы приостановить решение CAS и таким образом получить возможность выступить на Играх. Поскольку формально исполнить данное требование невозможно, апелляция не может быть удовлетворена.
_Металлург_
dv2205. .. Немного не правильно. Нам намекают, что все эти доклады и недопуски обычная политика. Что нужно приползти на коленях, как это сделали хохлы, грузины, латыши и иже с ними и попросить печеньку, вот тогда над нами сжалятся и пустят лизать пятую точку англосаксам. Только вот мы все не ползем и не вдомек им на западе, что не все славяне подобны великим копателям моря черного.
15:36
sergey.v1968
демократия - редкость. Швейцарцы упали ниже плинтуса - радует только то, что на яйца безумной идиотке айртону (они у неё есть так же, как и у его люмимиц братьев уильямс)
15:34
dv2205
над нами в открытую стебутся - дескать рады бы сделать но соревнования уже прошли -- срубили с нас денег по=легкому
15:03
shpasic
кстати, тоже вариант! заодно и на перелёте сэконимить можно. главное только, чтобы вчерашнюю баночку с пробой отправила в ВАДА.
14:50
Новоуепинни
shpasic не очень понятно, почему через несколько лет можно пересматривать распределение медалей, а переигрывать соревнования - нельзя. пусть бы Исинбаеой дали несколько попыток прыгнуть в Рио на пустом стадионе, если бы превзошла результат победителя, то ей и медаль дать. что тут такого? 14:35 ------------------------- Зачем такие сложности? Лично я Елене верю на слово! И очень ее уважаю! Пусть просто напишет письмо и скажет, что позавчера прыгнула у себя дома на 8,69 м. И этого достаточно, я считаю. Пусть медаль дают. Такие Люди не врут!
14:49
Свинству Бой!
Удивительная вещь. Допингеры пиндосские выступают, а чистых элитных притом спортсменов отстранили!!!! Бред и нонсенс.
14:48
shpasic
не очень понятно, почему через несколько лет можно пересматривать распределение медалей, а переигрывать соревнования - нельзя. пусть бы Исинбаеой дали несколько попыток прыгнуть в Рио на пустом стадионе, если бы превзошла результат победителя, то ей и медаль дать. что тут такого?
14:35
Айртон
читалось.))
14:30