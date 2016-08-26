Дарья Клишина: "Надеюсь, ситуация с российскими спортсменами разрешится в скором времени"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, показавшая третий результат на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, отметила, что этот сезон дался ей очень не просто. Напомним, что Клишина является единственной российской легкоатлеткой, которой ИААФ разрешил выступить на Олимпиаде-2016 и на международных соревнованиях.

– Этот сезон был очень тяжелым морально, – приводит AP слова Клишиной. – Надеюсь, ситуация с российскими спортсменами в скором времени разрешится и мы сможем сосредоточиться на соревнованиях.