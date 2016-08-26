06:30 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Дарья Клишина: "Надеюсь, ситуация с российскими спортсменами разрешится в скором времени"

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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, показавшая третий результат на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, отметила, что этот сезон дался ей очень не просто. Напомним, что Клишина является единственной российской легкоатлеткой, которой ИААФ разрешил выступить на Олимпиаде-2016 и на международных соревнованиях.

– Этот сезон был очень тяжелым морально, – приводит AP слова Клишиной. – Надеюсь, ситуация с российскими спортсменами в скором времени разрешится и мы сможем сосредоточиться на соревнованиях.

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