Анжелика Сидорова получила визу и поедет на этап "Бриллиантовой лиги" в Риме

Чемпионка Европы-2014 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова получила визу и сможет принять участие в ближайших международных стартах. Также оформить визу смог прыгун с шестом Илья Мудров. Оба спортсмена получили право выступать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов, несмотря на дисквалификацию ВФЛА.

- Сидорова получила визу, она будет выступать в Риме, - цитирует ТАСС агента спортсменов Павла Воронкова. - Также без проблем получил визу и Мудров, он уже завтра вылетает в Афины, старт - 8 июня.