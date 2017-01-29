Андрей Сильнов: "Степанова раздражает общественность своим эгоизмом"

Олимпийский чемпион в прыжках в высоту, вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов прокомментировал высказывания легкоатлетки Юлии Степановой, которая ранее выступала информатором ВАДА, о нежелании возвращаться в Россию.

– Действия Степановой категорически нельзя считать помощью! Она раздражает общественность своим эгоизмом. Если бы она действительно хотела бороться с допингом, она могла бы прийти во Всероссийскую федерацию легкой атлетики и сказать, что у нее есть определенная информация, а не бежать за границу и из-за угла доносить на кого-то. Степанова не хочет выступать за нашу страну? Мы ничего не потеряли! Если человек так поступил однажды, то он поступит так снова, и не только со спортсменами своей страны. (Любовь КОНЯЕВА)

Юлия Степанова: "Многие спортсмены высокого уровня настроены против меня"

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