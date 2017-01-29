Андрей Сильнов: "Степанова раздражает общественность своим эгоизмом"

Олимпийский чемпион в прыжках в высоту, вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов прокомментировал высказывания легкоатлетки Юлии Степановой, которая ранее выступала информатором ВАДА, о нежелании возвращаться в Россию.
– Действия Степановой категорически нельзя считать помощью! Она раздражает общественность своим эгоизмом. Если бы она действительно хотела бороться с допингом, она могла бы прийти во Всероссийскую федерацию легкой атлетики и сказать, что у нее есть определенная информация, а не бежать за границу и из-за угла доносить на кого-то. Степанова не хочет выступать за нашу страну? Мы ничего не потеряли! Если человек так поступил однажды, то он поступит так снова, и не только со спортсменами своей страны. (Любовь КОНЯЕВА)
Юлия Степанова: "Многие спортсмены высокого уровня настроены против меня"
Юлия Степанова: "Тренерам в России трудно поверить, что можно добиваться результата без допинга"
индеец_Джо
Васильич в середине 80-х с 3-й полки упал, когда ехал на игру "в мяч" из Омска в Исиль-Куль.
16:15
miker65
Васильич, 2:36. Полностью согласен!
13:59
индеец_Джо
mobile_actor- унылый! А ты ещё разок потребуй допустить её на ОИ "за заслуги". Это как раз по твоему пониманию спорта, мурзилка.
11:35
igorvasilevich
Ралпачан Фляйшманъ Ага такие жулики, как ты отбеливают наших допингеров за баблосы доллары и придумывают всяких либерастов. Я не либерал - я на оборот требую наказывать и карать всех наших допингеров, как карали жуликов при Иосифе Сталине. Нужно вернуть смертную казнь. И за применении допинга давать вышку, как всем тренерам и врачам и чиновникам от спорта. Только так можно победить быстро систему допинг, а семья их ссылать в специальные колхозы. Пусть поднимают сельское хозяйство.
02:41
igorvasilevich
Кому сказать? Допингерам в прогнивший системе. Помню в СССР шел сериал Спрут, там Комиссар Катанни, так и делал, а потом всех своих же подводил под смерть. Когда система прогнила менять ее можно, только гласными скандалами на весь мир. По этому все правильно делает Степанова, с начало ей испортили жизнь врачи допенгеры, а сейчас кричат молчать нужно. Чтобы вся воровская бандитская братия смогла пересидеть и вернутся обратно бабки зарабатывать на мошенничестве.
02:36
miker65
Покровитель допинга Сильнов -воспитанник подлеца загорулько, который посадил на иглу допинга Томку Быкову, Чичерову и Слесаренко.
00:31
mobile_actor
Высказывание Сильнова открыло ещё одного покровителя допинга среди руководителей ВФЛА.
22:38 29 января
Ралпачан Фляйшманъ
иудина раздражает тем, что результатом ее подмахивание мерзавцу зеппельту стало отстранение чистых русских спортсменов от ОИ - и это на фоне выступления обдолбанных допингом по уши американских смертельно больных, но выигрывающих сплошь золото "спортсменов" по медицинскому исключению. впрочем, либерастам головного мозга признать этот факт - что смириться с победой Дональда над бабушкой Хеллари.
21:05 29 января
mobile_actor
Степанова "раздражает" Сильновп тем, что публично рассказывает правду о том, что в ВФЛА допинг был (и остаётся) нормой с ведома и одобрения руководства Федерации.
18:34 29 января
Буква Ё
Почему Трамп ничего не делает?
17:37 29 января
echo2011
Нужно не раздражаться,а подавать в суд,если она говорит неправду,или перестать принимать допинг.
16:31 29 января
marksan
Андрей! Может она Вас и раздражает, но для меня лично, как бывшего легкоатлета (800-1500) - тренер заслуженный тренер Украины И.Т.Глушко, воспитавший Тамару Пангелову - 5 место в Мехико на ОИ), это просто предательство страны, которая её взрастила и дала путёвку в спорт.
15:45 29 января