Юлия Степанова: "В США чувствую себя в безопасности, потому что нахожусь далеко от России"

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) легкоатлетка Юлия Степанова подчеркнула, что чувствует себя в безопасности в США. По ее словам, в Германии ей было не так спокойно из-за территориальной близости к России. При этом она отметила, что не намерена получать американское гражданство и выступать за эту страну. Сейчас она выступает под нейтральным флагом.

– Здесь я чувствую себя в безопасности, потому что физически нахожусь очень далеко от России, – приводит AP слова Степановой. – Но когда я жила в Германии, было определенно страшнее, потому что я была ближе.