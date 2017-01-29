Юлия Степанова: "В США чувствую себя в безопасности, потому что нахожусь далеко от России"

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) легкоатлетка Юлия Степанова подчеркнула, что чувствует себя в безопасности в США. По ее словам, в Германии ей было не так спокойно из-за территориальной близости к России. При этом она отметила, что не намерена получать американское гражданство и выступать за эту страну. Сейчас она выступает под нейтральным флагом.
– Здесь я чувствую себя в безопасности, потому что физически нахожусь очень далеко от России, – приводит AP слова Степановой. – Но когда я жила в Германии, было определенно страшнее, потому что я была ближе.
mobile_actor
Многочисленные комментарии на многочисленные сообщения в российских СМИ о словах Степановой однозначно доказывают, что "нужна" она здесь очень многим.
22:43 29 января
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Анастасия Волочкова, настя, ты перепутала немного - ноги!))
15:58 29 января
CanagliaVova
Спетров - ходячая реклама российского ПТУ
10:54 29 января
spetrov
...Жаль, сейчас не высылают, лишая гражданства, как это делали ранее.
10:33 29 января
spetrov
saiga, кому она нужна? Свалил Никодим, да и бог с ним.
10:32 29 января
yurii p
нда безопасность,вот только кому ты нужна? никто и звать тебя никак,пустышка возомнившая себя пупом вселенной,а на самом деле клоаки.
10:02 29 января
Анастасия Волочкова
У нас длинные руки.
10:00 29 января
Весёлый©
Странные люди, эти русские. Тренеров, подсаживающих мальчишек и девчонок на допинг, делают почетными гражданами городов, а людей, выступивших против порочной системы, назначают предателями. "Страна рабов, страна господ".
09:26 29 января
lev48
Кому ты нужна здесь,в России и за рубежом,хотя бы и в Америке? Да и как спортсменка,какие ты выдающиеся результаты показываешь? С такими результатами тебя не только под американский или германский флаги не привлекут для участия в соревнованиях,но даже и под флагом Папуа-Новая Гвинея.Твоя участь быть продажной тварью за сребреники на всю оставшуюся жизнь.
09:08 29 января
Begun
Один и даже несколько, которые были в Лондоне тоже так думали. А сейчас где они???
08:28 29 января
mobile_actor
Изгоем Степанова была бы в России, где мошенников поощряют, повышая их в должности, назначая в Госдуму и на др. госдолжности, поэтому печалиться ей совершенно не о чем.
08:25 29 января
R.Steward
мда печальная судьба на всю жизнь изгоя
07:47 29 января
Medved.
ш..ха нигде не будет в безопасности, род занятий не тот
07:08 29 января
saiga
Глупость не далекой женщины. Если ГРУ (ранее ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ) захочет, то ни какие расстояния и барьеры не защитят. Был бы Судоплатов жив, то подтвердил бы эту истину.
06:00 29 января
Gamzat80
На Марс отправьте. Вообще спокойней будет. Всем.
05:35 29 января