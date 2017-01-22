Андрей Дмитриев: "Зачем Казарину ехать в Киргизию, если он не тренирует?"

Бегун Андрей Дмитриев в интервью журналисту канала ARD Хайо Зеппельту обвинил тренера Владимира Казарина в использовании допинга. Также он отметил, что видел специалиста в Киргизии, где находится лагерь сборной России.

– Владимир Казарин – один из самых известных тренеров на дистанции 800 метров. Он тренировал еще Юлию Степанову, осведомительницу, которая теперь живет в ссылке в США. Что вы знаете о нем?

– Я слышал, что это не чистый тренер, что он работает с допингом. И я давно уже это слышал, еще когда мне было 18-19, когда я был в юниорах. Но когда весь этот допинговый скандал начался, я начал задавать себе вопросы. И с моей точки зрения, он не самая крупная рыба. Трое вышеназванных – вот это по-настоящему крупные рыбы.

Но точно то, что у Казарина есть влияние в своем регионе – на Урале. И он точно работает с допингом. Известно, что одна из его спортсменок – Мария Савинова добилась успеха на Олимпийских играх, но теперь против нее ведется расследование. Недавно я был в тренировочном лагере его спортсменов. И видел, как он продолжает тренировать.

– Вы видели его со спортсменами? С кем?

– Да, Казарин был там. С ними были Савинова, Баздырева. Они были в тренировочной одежде.

– Где это было?

– В Киргизии. Там располагается лагерь национальной команды.

– Когда это было?

– В начале ноября. Я не видел, чтобы Казарин засекал время, то есть проводил настоящую тренировку…

– Но тогда просто для моего понимания – если они группой едут в Киргизию, то какую еще цель кроме тренировок они могут преследовать?

– Не знаю. Поплавать в озере? В ноябре там холодно, чтобы плавать. А что еще делать? Только тренироваться.

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