Тренер информатора ВАДА Степановой дисквалифицирован на 10 лет

CAS вынес решение по делам тренера Владимира Мохнева и легкоатлетки Анастасии Баздыревой.
Мохнев, тренер, в том числе, информатора ВАДА Юлии Степановой, а также Екатерины Купиной, был признан виновным в нарушении правил ИААФ, касающихся владения и торговли запрещенными вещества, и не может заниматься связанной со спортом деятельностью 10 лет, начиная с 23 декабря 2016 года.
Баздырева (800 м) дисквалифицирована на 2 года (начиная с 24 августа 2015 года) за нарушение использование запрещенных веществ. Все ее результаты в период с 23 апреля 2014 года по 24 августа 2015 года аннулированы. В ноябре 2015 года комиссия ВАДА рекомендовала пожизненно отстранить ряд легкоатлеток, в том числе и Баздыреву, за нарушения антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года, которые были сокрыты ИААФ и РУСАДА.
В релизе CAS отмечается, что суд в Лозанне выступил в качестве замены ВФЛА, членство которой в ИААФ на данный момент приостановлено. Сообщается, что судья CAS принял во внимание доказательства, которые представила ИААФ в каждом случае, в том числе, признания заинтересованных лиц, сделанные на скрытую камеру.
mobile_actor
Отрицали, но Балхничев в Лозанну на слушания в CAS не поехал: боится, что арестуют его там.
10:45
rus_deutsch
Уважаемый СЭ, а можно поподробнее вот об этой фразе: "за нарушения антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года, которые были сокрыты ИААФ и РУСАДА" - очень хочется знать что там скрыла ИААФ... Вроде бы российские персонажи начисто отрицали такие связи, и даже судами до сих пор грозятся...
09:49
mobile_actor
Promesov, Ванга из вас никакая.
22:08 23 декабря
mobile_actor
Promesov, а вы тут не ходите? Вот, вы, например, меня читаете. 'Стукачок' – это уголовное понятие и уголвный жаргон. Если вашу квартиру ограбят, то сосед, который видел грабителей и расскажет о них полиции – стукачек? Вы соседу скажете: «Не ходи в полицию, не будь стукачем», верно?
21:41 23 декабря
Promesov
Информатор мдаа.. слово то какое. Стукачок просто и все. Разоблачение мошенников для честных людей тьфу... Что вы тут ходите от поста к посту кто вас читает та, а? Три дебила бегают тут засерают по 10 комментов к посту типа общественное мнение создают.
21:33 23 декабря
aaida
Сочувствую Гаврилычу,моему бывшему тренеру, он живет спортом.
21:14 23 декабря
mobile_actor
Степанова предоставила информацию, позволившую разоблачить мошенников. Для честных людей разоблачение мошенников – благо.
21:04 23 декабря
spetrov
Как ощущения, Степанова? Это не ты, это всё они?
20:25 23 декабря
spetrov
Даааа, Степанова.
20:22 23 декабря