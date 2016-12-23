Тренер информатора ВАДА Степановой дисквалифицирован на 10 лет

CAS вынес решение по делам тренера Владимира Мохнева и легкоатлетки Анастасии Баздыревой.

Мохнев, тренер, в том числе, информатора ВАДА Юлии Степановой, а также Екатерины Купиной, был признан виновным в нарушении правил ИААФ, касающихся владения и торговли запрещенными вещества, и не может заниматься связанной со спортом деятельностью 10 лет, начиная с 23 декабря 2016 года.

Баздырева (800 м) дисквалифицирована на 2 года (начиная с 24 августа 2015 года) за нарушение использование запрещенных веществ. Все ее результаты в период с 23 апреля 2014 года по 24 августа 2015 года аннулированы. В ноябре 2015 года комиссия ВАДА рекомендовала пожизненно отстранить ряд легкоатлеток, в том числе и Баздыреву, за нарушения антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года, которые были сокрыты ИААФ и РУСАДА.

В релизе CAS отмечается, что суд в Лозанне выступил в качестве замены ВФЛА, членство которой в ИААФ на данный момент приостановлено. Сообщается, что судья CAS принял во внимание доказательства, которые представила ИААФ в каждом случае, в том числе, признания заинтересованных лиц, сделанные на скрытую камеру.