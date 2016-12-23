19:45 23 декабря | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Тренер информатора ВАДА Степановой дисквалифицирован на 10 лет

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CAS вынес решение по делам тренера Владимира Мохнева и легкоатлетки Анастасии Баздыревой.

Мохнев, тренер, в том числе, информатора ВАДА Юлии Степановой, а также Екатерины Купиной, был признан виновным в нарушении правил ИААФ, касающихся владения и торговли запрещенными вещества, и не может заниматься связанной со спортом деятельностью 10 лет, начиная с 23 декабря 2016 года. 

Баздырева (800 м) дисквалифицирована на 2 года (начиная с 24 августа 2015 года) за нарушение использование запрещенных веществ. Все ее результаты в период с 23 апреля 2014 года по 24 августа 2015 года аннулированы. В ноябре 2015 года комиссия ВАДА рекомендовала пожизненно отстранить ряд легкоатлеток, в том числе и Баздыреву, за нарушения антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года, которые были сокрыты ИААФ и РУСАДА.

В релизе CAS отмечается, что суд в Лозанне выступил в качестве замены ВФЛА, членство которой в ИААФ на данный момент приостановлено. Сообщается, что судья CAS принял во внимание доказательства, которые представила ИААФ в каждом случае, в том числе, признания заинтересованных лиц, сделанные на скрытую камеру.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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mobile_actor

Отрицали, но Балхничев в Лозанну на слушания в CAS не поехал: боится, что арестуют его там.

10:45

rus_deutsch

Уважаемый СЭ, а можно поподробнее вот об этой фразе: "за нарушения антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года, которые были сокрыты ИААФ и РУСАДА" - очень хочется знать что там скрыла ИААФ... Вроде бы российские персонажи начисто отрицали такие связи, и даже судами до сих пор грозятся...

09:49

mobile_actor

Promesov, Ванга из вас никакая.

22:08 23 декабря

mobile_actor

Promesov, а вы тут не ходите? Вот, вы, например, меня читаете. 'Стукачок' – это уголовное понятие и уголвный жаргон. Если вашу квартиру ограбят, то сосед, который видел грабителей и расскажет о них полиции – стукачек? Вы соседу скажете: «Не ходи в полицию, не будь стукачем», верно?

21:41 23 декабря

Promesov

Информатор мдаа.. слово то какое. Стукачок просто и все. Разоблачение мошенников для честных людей тьфу... Что вы тут ходите от поста к посту кто вас читает та, а? Три дебила бегают тут засерают по 10 комментов к посту типа общественное мнение создают.

21:33 23 декабря

aaida

Сочувствую Гаврилычу,моему бывшему тренеру, он живет спортом.

21:14 23 декабря

mobile_actor

Степанова предоставила информацию, позволившую разоблачить мошенников. Для честных людей разоблачение мошенников – благо.

21:04 23 декабря

spetrov

Как ощущения, Степанова? Это не ты, это всё они?

20:25 23 декабря

spetrov

Даааа, Степанова.

20:22 23 декабря

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