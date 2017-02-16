Ворле стала чемпионкой мира в гигантском слаломе, Прокопьева - 38-я

Француженка Тесса Ворле одержала победу на чемпионате мира в гигантском слаломе. Второй стала Микаэла Шиффрин из США, третьей - София Годжа из Италии.

Россиянка Александра Прокопьева финишировала на 38-м месте. Кристина Крюкова не сумела завершить первую попытку.

Санкт-Мориц (Швейцария)

Чемпионат мира

Женщины

Гигантский слалом

1. Ворле (Франция) - 2.05,55 (1.02,01 + 1.03,54)

2. Шиффрин (США) - 2.05,89 (1.02,73 + 1.03,16)

3. Годжа (Италия) - 2.06,29 (1.02,49 + 1.03,80)

4. Бриньоне (Италия) - 2.06,47 (1.03,11 + 1.03,36)

5. Бруннер (Австрия) - 2.06,85 (1.03,35 + 1.03,50)

6. М. Мельг (Италия) - 2.06,88 (1.03,43 + 1.03,45)

38. ПРОКОПЬЕВА (Россия) - 2.13,31 (1.07,18 + 1.06,13)