Тина Мазе: "Завершаю карьеру, поскольку не чувствую необходимости соревноваться на высоком уровне"

Двукратная олимпийская чемпионка Сочи Тина Мазе объявила о завершении карьеры. 33-летняя словенка проведет последний для себя турнир в Мариборе, который состоится 7 января.

– Горжусь тем, чего достигла в своей карьере, – цитирует ESPN Мазе. – Я больше не чувствую необходимости соревноваться на высоком уровне.

Помимо золотых медалей Игр-2014 Мазе четыре раза становилась чемпионкой мира. Также на счету спортсменки 26 выигранных гонок Кубка мира. В 2013 году ей удалось 24 раза подняться на призовой подиум и заработать 2414 очков в зачете Кубка мира.