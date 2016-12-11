Шиффрин победила в слаломе на этапе Кубка мира в Италии

Американка Микаела Шиффрин стала победительницей этапа Кубка мира в Италии в слаломе. Второй стала Вероника Зузулова из Словакии, третьей – швейцарка Венди Хольденер. Россиянка Ксения Алопина не квалифицировалась во вторую попытку, другая наша соотечественница Екатерина Ткаченко не смогла завершить первую.

Сестриере (Италия)

Кубок мира

Женщины

Слалом

1. Шиффрин (США) – 1.37,80 (49,22 + 48,58)

2. Зузулова (Словакия) – 1.38,89 (49,34 + 49,55)

3. Хольденер (Швейцария) – 1.39,01 (49,74 + 49,27)

4. Хансдоттер (Швеция) – 1.39,09 (49,52 + 49,57)

5. Н. Лесет (Норвегия) – 1.39,53 (50,00 + 49,53)

6. Д. Гизин (Швейцария) – 1.39,63 (49,77 + 49,86)