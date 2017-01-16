Линдси Вонн: "Сейчас для меня главное не результат, а само участие"

Олимпийская чемпионка-2010 Линдси Вонн осталась довольна выступлением в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Альтенмаркте. Американка показала 13-й результат. Для нее это были первые официальные старты за последние 322 дня - она пропустила почти год из-за травмы и операции.

- С учетом всех обстоятельств, я ожидала такой результат, - цитирует NBC Вонн. - Мне показалось, что я выступила неплохо. Возможно, не на пределе возможностей. На данный момент я довольна. Сейчас для меня главный вопрос - не результаты, а само участие в стартах.