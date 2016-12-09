20:14 | ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Леонид Мельников: "Соревнования по горнолыжному спорту в России проводятся согласно плану FIS"

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Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников подчеркнул, что соревнования на территории России проводятся в соответствии с регламентом FIS. В среду МОК продлил санкции в отношении России, эти санкции кроме прочего касаются проведения международных спортивных соревнований в России.

– На сегодняшний момент все соревнования на территории РФ в рамках Кубка России проходят по правилам FIS, чтобы поднять уровень соревнований, чтобы наши спортсмены, выезжая на международные старты, могли состязаться по правилам международной федерации, – приводит "Р-Спорт" слова Мельникова. – Согласно правилам FIS, на Кубке России могут выступать иностранные спортсмены. Пока соревнования проводятся, их не отменили, не запретили, сегодня прошел этап Кубка страны в Белорецке.

Этап Кубка мира на "Розе Хутор" стоит в проекте календаря сезона-2018/19, ежегодно проводится континентальный Кубок на Сахалине, пока работа идет по плану, никакие старты не сняты.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20161209/1113490053.html

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