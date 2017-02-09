13:03 9 февраля | ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Леонид Мельников: "На Олимпиаду нет смысла ехать статистом"

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Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников выразил надежду, что на Играх в Пхенчхане россияне смогут побороться за медали. На Олимпиаде в Сочи россияне не взяли ни одной награды в горных лыжах, а в сноуборде завоевали два золота, серебро и бронзу. Обе золотые медали России принес Вик Уайлд.

- Посмотрим, как завершим этот сезон, на каких будем позициях, - сказал Мельников. - Посмотрим, как проведем лето и осень, будем надеяться, что обойдемся без травм. Как настоящие спортсмены ребята и девчонки настроены показать хороший результат, настроены на завоевание медалей. На Олимпиаду нет смысла ехать статистом.

Год до Пхенчхана-2018: с надеждой на медали и здравый смысл

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Материалы REN-TV

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