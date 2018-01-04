Хиршер одержал 50-ю победу на этапах Кубка мира

Австриец Марсель Хиршер стал победителем соревнований в слаломе на этапе Кубка мира в Загребе. За счет второй попытки он опередил соотечественника Михаэля Матта, который занимал первое место после первой попытки. Тройку лучших замкнул норвежец Хенрик Кристофферсен.

Лучший результат среди россиян показал Александр Хорошилов, занявший 22-е место.

Отметим, что для 28-летнего Хиршера эта победа стала 50-й на этапах Кубка мира. По этому показателю он догнал итальянца Альберто Томба.

Горные лыжи

Загреб (Хорватия)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный слалом

1. Хиршер (Австрия)

2. Матт (Австрия)

3. Кристофферсен (Норвегия)

…22. Хорошилов (Россия).