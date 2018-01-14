Годжа стала победительницей австрийского этапа Кубка мира в скоростном спуске

Итальянка София Годжа победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Бад-Кляйнкирххайме. Она преодолела дистанцию за 1 минуту и 4 секунды.

Второе и третье места также заняли итальянки - Федерика Бриньоне стала второй (+1,1 секунды), Надя Фанчини (+1,45) замкнула тройку лучших.

Отметим, что российские спортсменки не участвовали в соревнованиях.

Горные лыжи

Бад-Клайнкирххайм (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Скоростной спуск

1. Годжа (Италия) - 1.04,00

2. Бриньоне (Италия) - 1.05,10

3. Н. Фанкини (Италия) - 1.05,45

4. М. Готье (Франция) - 1.05,59

5. Вайратер (Лихтенштейн) - 1.05,74

6. Флури (Швейцария) - 1.05,85

6. М. Гизин (Швейцария) - 1.05,85