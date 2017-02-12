Швейцарец Беат Фойц стал чемпионом мира в скоростном спуске, показав лучший результат на турнире, проходящем в Санкт-Морице. Это первый титул для 30-летнего горнолыжника. Вторым стал канадец Эрик Гай, который побеждал на этом чемпионате мира в супергиганте. Замкнул тройку австриец Франц Макс.
Напомним, что финал в скоростном спуске у мужчин должен был состояться вчера, но его перенесли из-за низкой облачности.
Санкт-Мориц (Швейцария)
Чемпионат мира
Мужчины
Скоростной спуск
1. Фойц (Швейцария) - 1.38,91
2. Гай (Канада) - 1.39,03
3. Франц (Австрия) - 1.39,28
4. Кюнг (Швейцария) - 1.39,30
4. Янсруд (Норвегия) - 1.39,30
6. Килле (Норвегия) - 1.39,40...
34. КУЗНЕЦОВ (Россия) - 1.41,79