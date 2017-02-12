Швейцарец Беат Фойц стал чемпионом мира в скоростном спуске, показав лучший результат на турнире, проходящем в Санкт-Морице. Это первый титул для 30-летнего горнолыжника. Вторым стал канадец Эрик Гай, который побеждал на этом чемпионате мира в супергиганте. Замкнул тройку австриец Франц Макс.

Напомним, что финал в скоростном спуске у мужчин должен был состояться вчера, но его перенесли из-за низкой облачности.

Санкт-Мориц (Швейцария)

Чемпионат мира

Мужчины

Скоростной спуск

1. Фойц (Швейцария) - 1.38,91

2. Гай (Канада) - 1.39,03

3. Франц (Австрия) - 1.39,28

4. Кюнг (Швейцария) - 1.39,30

4. Янсруд (Норвегия) - 1.39,30

6. Килле (Норвегия) - 1.39,40...

34. КУЗНЕЦОВ (Россия) - 1.41,79