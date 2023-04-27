Власов и Махмудов могут провести реванш на одном из турниров Борцовской лиги Поддубного

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов и серебряный призер Олимпийских игр Акжол Махмудов из Киргизии могут провести реванш на одном из ближайших турниров Борцовской лиги Поддубного (PWL).

«Власов и Махмудов еще встретятся. Такие схватки должны проходить не один раз», — приводит ТАСС слова источника из PWL.

Махмудов победил Власова на турнире PWL 4. Схватка завершилась со счетом 1:1, но победа была отдана Махмудову из-за того, что он последним сделал результативное действие.