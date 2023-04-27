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Власов и Махмудов могут провести реванш на одном из турниров Борцовской лиги Поддубного

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов и серебряный призер Олимпийских игр Акжол Махмудов из Киргизии могут провести реванш на одном из ближайших турниров Борцовской лиги Поддубного (PWL).

«Власов и Махмудов еще встретятся. Такие схватки должны проходить не один раз», — приводит ТАСС слова источника из PWL.

Махмудов победил Власова на турнире PWL 4. Схватка завершилась со счетом 1:1, но победа была отдана Махмудову из-за того, что он последним сделал результативное действие.

Источник: ТАСС
Роман Власов
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Власов проиграл Махмудову на турнире PWL 4
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