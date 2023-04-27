Двукратный олимпийский чемпион Власов готов провести реванш с Махмудовым

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Роман Власов готов провести реванш с Акжолом Махмудовым из Киргизии на турнире Борцовской лиги Поддубного (PWL).

«Никаких оправданий, мы сейчас проводим анализ. Не в чем себя упрекнуть, я оставил всего себя. Я не выступал почти год. Сейчас я готов к еще одному противостоянию, ждем новостей», — приводит слова Власова ТАСС.

Махмудов победил Власова на турнире PWL 4. Схватка завершилась со счетом 1:1, но победа была отдана Махмудову из-за того, что он последним сделал результативное действие.