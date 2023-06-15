Карелин — о недопуске юниорской сборной по борьбе на ЧЕ: «Раньше закрывали человека шваброй в туалете. Сейчас в виде швабр визы»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин в комментарии «СЭ» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отреагировал на новость о том, что Испания не выдала визы юниорской сборной России по борьбе.

Из-за этого команда пропустит чемпионат Европы.

— Как относитесь к тому, что Испания не дала визу нашей юниорской сборной на чемпионат Европы? Можно ли это считать провокацией?

— Это было всегда. Не драматизируйте происходящее. До последнего всегда тянули, находили крючки. Мы же конкурентоспособные. Если ситуацию можно расшатать, то они пытаются это сделать. Это только мы за честную конкуренцию.

— То есть это способ устранить конкуренцию?

— Раньше закрывали человека шваброй в туалете, чтобы он не вышел. Сейчас в виде швабр визы и целый консульский инструмент. Это пройдет, потому что честная конкуренция более привлекательна для публики.

Молодежный чемпионат Европы по борьбе пройдет в Испании с 26 июня по 2 июля.