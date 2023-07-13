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Мамиашвили высказался об отказе украинских спортсменок учувствовать на соревнованиях по борьбе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подтвердил участие женской команды на международных соревнованиях в Будапеште и прокомментировал отказ украинских спортсменок принимать в них участие.

«Женская сборная России улетела в Будапешт и будет участвовать в турнире. Что касается ультиматумов украинской стороны, то это решение не спортивного борцовского сообщества, а решение политического руководства Украины, что недопустимо в спортивных организациях. На этот счет есть масса объяснений. Если политическое руководство вмешивается в работу национальной федерации, то применяются определенные санкции к этой стране. Посмотрим, будут ли следовать в этом случае букве закона или нет», — приводит слова Мамиашвили MMA.Metaratings.ru.

Женская сборная Украины по борьбе объявила о бойкоте международных соревнований в Будапеште, которые пройдут с 13 по 16 июля, так как туда были допущены россиянки и белоруски.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/mamiashvili-politicheskoe-rukovodstvo-ukrainy-ne-razreshilo-borcam-uchastvovat-v-sorevnovaniyakh-s-rossiyanami-eto-nedopustimo-265829/
Сборная России по борьбе
Михаил Мамиашвили
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