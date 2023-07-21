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Сегодня, 17:27

Молодежный чемпионат мира по борьбе перенесли из Польши из-за невыдачи виз участникам

Мария Гусева
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что польскую федерацию спортивной борьбы лишили права проведения молодежного чемпионата мира для спортсменов до 20 лет.

«Причиной стало невыполнение контрактных обязательств по обеспечению визовой поддержки», — цитирует ТАСС Мамиашвили.

Чемпионат должен был пройти с 14 по 20 августа в Варшаве. Сообщается, что Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение перенести турнир в Амман (Иордания).

4 апреля исполком UWW допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Решение принято при условии соблюдения рекомендаций МОК, в соответствии с которыми россияне и белорусы должны выступать в нейтральном статусе.

Молодежная сборная России пропустила чемпионат Европы в Испании, так как команде отказали в выдаче виз. 22 июня стало известно, что визы борцам будут предоставлены, но из-за задержки команде пришлось пропустить турнир. 27 июня бюро UWW еще раз обсудило вопросы допуска россиян и белорусов к стартам под эгидой организации, в том числе визовую поддержку.

Источник: ТАСС
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