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Мамиашвили: «В борьбе элемент рукопожатия — важная составляющая часть схватки»

Мария Гусева
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил важность рукопожатий на соревнованиях.

«В борьбе элемент рукопожатия — обязательный атрибут и важная составляющая часть схватки, — цитирует RT Мамиашвили. — Если ты отказываешься от него, фактически демонстрируешь пренебрежение к противнику. Людского здесь мало. Я ставлю себя на сторону Комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной рады и не понимаю, чем руководствуются эти люди. Тогда уж логичнее полностью запретить своим атлетам выступать на одних соревнованиях с россиянами и белорусами. А если уж вышел на борцовский ковер, не надо унижать соперника».

Ранее комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призвал международные федерации отменить обязательные рукопожатия и поклоны в турнирах, где соревнуются украинцы, россияне и белорусы.

Источник: RT
Михаил Мамиашвили
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