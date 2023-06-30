Романов считает, что Россия не потеряет лидерские позиции на чемпионате мира по борьбе

Один из лучших борцов в тяжелом дивизионе UFC, молдавский боец ММА Александр Романов оценил перспективы российских борцов на чемпионате мира в Белграде.

«Я бы не сказал, что россияне находились в изоляции. Я видел, что ребята выступали на турнирах в Узбекистане, Казахстане, Монголии. Их спортивная жизнь не остановилась и не замерла. Недавно прошедший в Каспийске чемпионат России по вольной борьбе получился очень зрелищным событием. Для меня всегда приятно наблюдать за работой таких мастеров. Думаю, что они своих лидерских позиций не утратили», — приводит слова Романова MMA.Metaratings.ru.

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 16 по 24 сентября в Белграде.