Бюро Объединенного мира борьбы обсудило допуск российских спортсменов к соревнованиям

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что бюро Объединенного мира борьбы (UWW) обсудило вопросы допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации.

«Сегодня члены бюро UWW еще раз обсудили актуальные вопросы, в том числе допуск наших спортсменов к соревнованиям. Еще раз подтверждено, что страны, проводящие мероприятия, обязаны обеспечить визовую поддержку, наши спортсмены допускаются к стартам в нейтральном статусе, как и борцы Белоруссии. Есть определенный протокол по каждому спортсмену и специалистам — списки должны подаваться за месяц.

Это касается и предстоящего чемпионата мира, так что готовимся. Есть рекомендация Международного олимпийского комитета, и она реализуется. Есть условия, которые озвучил UWW, и мы их выполняем. Надеюсь, будем выступать на лицензионном чемпионате мира в Сербии», — цитирует ТАСС Мамиашвили.